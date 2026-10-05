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Алперен Дуймаз: жестокий комиссар на экране, закрытый семьянин в жизни

Алперен Дуймаз: жестокий комиссар на экране, закрытый семьянин в жизни

Алперен Дуймаз — турецкий актёр, которого поклонники турдизи знают по сериалам и кино. Человек он на редкость непубличный: светских мероприятий избегает, интервью почти не даёт, о личном говорить не любит.

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