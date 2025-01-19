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В утренних пожарах на территории Петербурга погибли люди

В утренних пожарах на территории Петербурга погибли люди

На территории Санкт-Петербурга за утро произошло два пожара, в результате которых погибли люди Сначала около 05:23 утра в МЧС поступил вызов на пожар в Невском районе на улице Коллонтай, где горела комната в квартире.

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