В утренних пожарах на территории Петербурга погибли люди

На территории Санкт-Петербурга за утро произошло два пожара, в результате которых погибли люди Сначала около 05:23 утра в МЧС поступил вызов на пожар в Невском районе на улице Коллонтай, где горела комната в квартире.
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