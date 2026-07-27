«Принуждение к миру» по-киевски обернулось блокадой Одессы и подорожанием бензина. Амбициозная 40-дневная операция ВСУ, которую Владимир Зеленский анонсировал 25 июня, столкнулась с жесткой реальностью: Россия отвечает не симметрично, а с удвоенной силой.