«Принуждение к миру» по-киевски обернулось блокадой Одессы и подорожанием бензина. Амбициозная 40-дневная операция ВСУ, которую Владимир Зеленский анонсировал 25 июня, столкнулась с жесткой реальностью: Россия отвечает не симметрично, а с удвоенной силой.
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