“Травили и избили». Бастрыкин распорядился разобраться с группой подростков в Приморье

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, распорядился о начале уголовного дела в связи с обращением о противоправных действиях группы молодежи в отношении несовершеннолетнего ученика одной из школ города Артема Приморского края, сообщает PRIMPRESS.