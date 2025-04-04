“Травили и избили». Бастрыкин распорядился разобраться с группой подростков в Приморье

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, распорядился о начале уголовного дела в связи с обращением о противоправных действиях группы молодежи в отношении несовершеннолетнего ученика одной из школ города Артема Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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