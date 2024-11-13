Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Дончанка обратилась в ЖЭК из-за протечке трубы в подъезде. Ей предложили сломать стену в квартире, что бы устранить протечку.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Дончанка обратилась в ЖЭК из-за протечке трубы в подъезде. Ей предложили сломать стену в квартире, что бы устранить протечку.
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