Обучение во Франции оказалось готовностью "на листочке": свежая сводка с фронтов СВО

О подготовке рассказал один из военнопленных.Русским штурмовикам на одном из направлений попал в плен командир разведывательного взвода из 155-й бригады ВСУ, которая известна тем, что проходила обучение на территории Франции.
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