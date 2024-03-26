В МЧС объяснили, почему система не смогла справиться с пожаром в «Крокусе»

РИАМО - 26 мар. Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что система пожаротушения сработала штатно во время теракта в «Крокус Сити Холле», но она не справилась с огнем из-за большой площади его распространения, сообщает Life.
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