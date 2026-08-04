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Оппозиция в Латвии запросила отставку главы МВД из-за закрытия КПП на границе

Оппозиция в Латвии запросила отставку главы МВД из-за закрытия КПП на границе

Депутаты оппозиционной латвийской партии «Стабильность!» подготовили запрос об отставке главы МВД прибалтийской республики Яниса Домбравы из-за закрытия последнего пункта пропуска на границе с Белоруссией.

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