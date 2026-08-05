Лайма Вайкуле снизила цену на свой особняк в Латвии

В поисках покупателя Лайма Вайкуле снизила стоимость на свой особняк в Латвии. Кроме того, певица не гнушается русскоговорящих покупателей, правда, для них цена объекта будет выше, пишет Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии