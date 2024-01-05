Названа причина налоговых проверок у Ивлеевой

ФНС планирует провести налоговую проверку в отношении блогера Насти Ивлеевой из-за неуплаты налогов. Как сообщалось, проверку инициирована по материалам ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
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