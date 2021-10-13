Скромное обаяние Романа Абрамовича или как круглый сирота поймал фортуну за хвост

Кто такой Роман Абрамович на самом деле? Где он родился? Кто его воспитывал? Каким образом он разбогател в "лихие 90-е"? Как связан с двумя президентами и почему ему всегда улыбается удача? Попробуем разобраться в этих и других вопросах, и пусть тайное станет явным.