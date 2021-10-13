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Скромное обаяние Романа Абрамовича или как круглый сирота поймал фортуну за хвост

Скромное обаяние Романа Абрамовича или как круглый сирота поймал фортуну за хвост

Кто такой Роман Абрамович на самом деле? Где он родился? Кто его воспитывал? Каким образом он разбогател в "лихие 90-е"? Как связан с двумя президентами и почему ему всегда улыбается удача? Попробуем разобраться в этих и других вопросах, и пусть тайное станет явным.

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