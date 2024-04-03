Расписание выплат пенсий на март-апрель весной 2024 года Ирэн ОрлонскаяПенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, предоставляется право на дополнительную фиксированную выплату к их страховой пенсии по старости.
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