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Расписание выплат пенсий на март-апрель весной 2024 года

Расписание выплат пенсий на март-апрель весной 2024 года

Расписание выплат пенсий на март-апрель весной 2024 года Ирэн ОрлонскаяПенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, предоставляется право на дополнительную фиксированную выплату к их страховой пенсии по старости.

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