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Военное обозрение

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Вот это будет летать над нашими границами?

Вот это будет летать над нашими границами?

Демонстрационный самолёт XB-1 достиг сверхзвуковой скорости, что делает Boom Aerospace первой частной компанией, запустившей сверхзвуковой летательный аппарат.

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