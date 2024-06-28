МК: явным сигналом Китаю стали госвизиты Путина в КНДР и Вьетнам

Видный российский экономист Михаил Хазин заявил, что Президент РФ Владимир Путин отправился в КНДР и Вьетнам якобы для того, чтобы послать недвусмысленный сигнал дружественному Китаю, который из-за угроз Запада сократил помощь России, сообщает МК.
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