Басманный суд арестовал начальника котельной города Климовск до 7 марта

Суд избрал меру пресечения для начальника котельной в Климовске.Басманный районный суд арестовал почти на два месяца Александра Чикова, начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».
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