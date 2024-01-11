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Басманный суд арестовал начальника котельной города Климовск до 7 марта

Басманный суд арестовал начальника котельной города Климовск до 7 марта

Суд избрал меру пресечения для начальника котельной в Климовске.Басманный районный суд арестовал почти на два месяца Александра Чикова, начальника котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».

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