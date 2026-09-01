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Газета.ру

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В Карелии пожаловались на бригады мигрантов, которые не дают собирать ягоды

В Карелии пожаловались на бригады мигрантов, которые не дают собирать ягоды

 © Алексей Мальгавко/РИА Новости Популярность северных ягод привела к тому, что в Карелии развился «ягодный туризм».

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Вадим Кузнецовизменено

Ягоды собирать может кто угодно, спору нет. Но "Ягоды Карелии" должны принимать урожай, в коммерческих количествах,  только у местных жителей.
Иначе произойдет именно то, что происходит: захват местного ресурса приезжим криминалом.
И кстати: организация коммерческого сбора природного ресурса привозными сезонниками подпадает под статьи о нелегальном предпринимательстве и, возможно, еще и под обвинение в организации нелегальной миграции.