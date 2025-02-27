📹❗️Тульская ПТУР 9М127 "Вихрь-1", запущенная экипажем разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М, поразила деревоземляную огневую точку ВСУ, предположительно, на Северском операционном направлении.
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📹❗️Тульская ПТУР 9М127 "Вихрь-1", запущенная экипажем разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М, поразила деревоземляную огневую точку ВСУ, предположительно, на Северском операционном направлении.