Почти 70 ДТП произошли на территории Ленобласти за последние сутки

За прошедшие сутки на дорогах Ленинградской области зафиксировано 67 аварий. В ДТП пострадали три человека, включая одного ребенка.
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" и в основном за рулём видимо пенсионеры"! Сегодня их нещадно прессуют, а в СССР их почему то не было на дорогах!