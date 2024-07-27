Трудовая книжка из блокадного Ленинграда

﻿﻿Домашнее задание бабушки Шуры Ушла из жизни бабушка Шура. Я много писала о ней: Бабушка Шула, блокадница, Фотографии и еще рассказы бабушки Шулы 1947 года, Яркие моменты в блокадном Ленинграде (как бы кощунственно это ни звучало), Ленинград 1946 года Классика женской красоты На похоронах священник сказал, что в течение 40 дней стоит сделать несколько добрых дел, чтобы скучать по бабушке Шуре.