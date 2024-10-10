Успешные действия ВС России в Часовом Яре вынудили противника начать массовую сдачу в плен.По словам главы чеченского спецназа "Ахмат", его бойцы совместно с отрядом Шустрого из 4-й бригады 3-й общевойсковой армии провели успешную операцию в Часовом Яре, попутно захватив в плен множество пленных, среди которых были бойцы элитных подразделений украинской армии.