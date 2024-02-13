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ЦИК: Путин отказался от бесплатного телеэфира для участия в дебатах

ЦИК: Путин отказался от бесплатного телеэфира для участия в дебатах

Избирательный штаб кандидата на должность президента России Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира для дебатов на федеральных госканалах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря ЦИК Натальи Будариной.

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