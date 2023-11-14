Минфин США запросил данные о 100 судах, якобы перевозивших нефть РФ

В Министерстве финансов США запросили у управляющих компаний информацию о сотне танкеров, которые якобы занимались перевозкой предназначенной для экспорта российской нефти, сообщили в информационном агентстве Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии