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Минфин США запросил данные о 100 судах, якобы перевозивших нефть РФ

В Министерстве финансов США запросили у управляющих компаний информацию о сотне танкеров, которые якобы занимались перевозкой предназначенной для экспорта российской нефти, сообщили в информационном агентстве Reuters.

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