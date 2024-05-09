Пентагон заключил контракт на $861,3 млн на производство HIMARS

Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму более 861,3 млн долларов, передает пресс-служба американского военного ведомства.
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