Казанцы сняли на видео момент атаки беспилотником ЖК «Лазурные небеса»

Жители Казани сняли на видео момент атаки беспилотником ЖК «Лазурные небеса». «Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром в результате атаки БПЛа произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.
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