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Татар-информ

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Казанцы сняли на видео момент атаки беспилотником ЖК «Лазурные небеса»

Казанцы сняли на видео момент атаки беспилотником ЖК «Лазурные небеса»

Жители Казани сняли на видео момент атаки беспилотником ЖК «Лазурные небеса». «Татар-информ» рассказывал, что сегодня утром в результате атаки БПЛа произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.

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