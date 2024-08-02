Спутал все карты или подготовка "переговорной позиции"? О тройном эффекте обмена и не только!

реванш

Надо постараться и ещё 2-3-х "гостей" прихватить за задницу хорошенько. ( Тем более что такие есть) Вот и ещё будет материал для обмена. Работать просто надо как надо, а не сопли жевать и линии цветные обозначать. И тогда все будет Гуд.