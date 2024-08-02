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Спутал все карты или подготовка "переговорной позиции"? О тройном эффекте обмена и не только!

Спутал все карты или подготовка "переговорной позиции"? О тройном эффекте обмена и не только!

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВУдивительные порой бывают совпадения! В день грандиозного обмена арестантами, а эта тема заполнила все первые полосы мировых СМИ (что характерно, обвинённый в шпионаже Гершкович однозначно лицо этого мероприятия) на пока ещё работающем, хоть и со скрипом Ютюбе выходит весьма забавное трёх часовое интервью!Выпуск очередного интервью иноагента Дудя на этот раз с Артёмом Лебедевым.

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Комментарии
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реванш
Надо постараться и ещё 2-3-х &quot;гостей&quot; прихватить за задницу хорошенько. ( Тем более что такие есть) Вот и ещё будет материал для обмена. Работать просто надо как надо, а не сопли жевать и линии цветные обозначать. И тогда все будет Гуд.
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