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Царьград

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Можно навлечь трудности: в Церкви перечислили, что нельзя уносить из храма

Можно навлечь трудности: в Церкви перечислили, что нельзя уносить из храма

Батюшки напомнили прихожанам о правилах обращения с освящёнными предметами.Представители Церкви рассказали о значимых нормах поведения в церкви, которые следует знать каждому верующему.

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