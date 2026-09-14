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Ромену Грожану пришлось извиняться перед Заком Брауном за слова о Пиастри

McLaren Бывший пилот Формулы 1 Ромен Грожан извинился перед исполнительным директором McLaren Заком Брауном после того, как признал, что неправильно понял его слова об Оскаре Пиастри во время Гран При Испании.

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