НРД перенес запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

Национальный расчетный депозитарий (НРД) отложил запуск сервиса быстрых переводов ценных бумаг по аналогии с Системой быстрых платежей (СБП) от ЦБ на конец года, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя депозитария.
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