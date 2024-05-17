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НРД перенес запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

НРД перенес запуск аналога СБП для ценных бумаг на конец года

Национальный расчетный депозитарий (НРД) отложил запуск сервиса быстрых переводов ценных бумаг по аналогии с Системой быстрых платежей (СБП) от ЦБ на конец года, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя депозитария.

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