Летает дальше и видит больше: в зоне СВО испытали новейший беспилотник

Новый беспилотник-разведчик применили Вооруженные Силы РФ в зоне спецоперации в районе Орехова. С его помощью уничтожили РСЗО и опорный пункт противника.
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