Песков назвал важными слова Шольца о готовности обсуждать с Путиным Украину

Представитель Кремля Дмитрий Песков приветствовал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о готовности обсуждать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным урегулирование вооруженного конфликта на Украине.
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