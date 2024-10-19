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Песков назвал важными слова Шольца о готовности обсуждать с Путиным Украину

Песков назвал важными слова Шольца о готовности обсуждать с Путиным Украину

Представитель Кремля Дмитрий Песков приветствовал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о готовности обсуждать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным урегулирование вооруженного конфликта на Украине.

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