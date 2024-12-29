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Пентагон: объем военной помощи США Украине в 2024 году снизился до $19,5 млрд

Пентагон: объем военной помощи США Украине в 2024 году снизился до $19,5 млрд

Соединенные Штаты в 2024 году сократили объемы помощи Украине по сравнению с прошлым годом, в уходящем году США выделили около $19,5 млрд, значительная доля американской помощи Киеву шла на укрепление ПВО Украины.

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