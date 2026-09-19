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Царьград

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Столкновение танцевальных дуэтов на прокатах сборной России

Столкновение танцевальных дуэтов на прокатах сборной России

На контрольных прокатах сборной России произошло столкновение танцевальных дуэтов Василисы Кагановской и Максима Некрасова с Анной Щербаковой и Егором Гончаровым.

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