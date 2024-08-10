"Не буду говорить, что проблемных вопросов нет" - аким Шахтинска

В Шахтинске к предстоящему отопительному сезону будет заменено более 4 км тепловых сетей. Также в городе решают проблемы ремонта дорог, освещения, ливневок и другие, сообщает корреспондент сайта ekaraganda.
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