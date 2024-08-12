❗️ВАРИКОЗ - расширение вен, нарушение кровотока и питания тканей. На ранних стадиях варикоз протекает без боли, виден только на УЗИ.
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❗️ВАРИКОЗ - расширение вен, нарушение кровотока и питания тканей. На ранних стадиях варикоз протекает без боли, виден только на УЗИ.