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    Невоенный анализ-...
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  • людмила
    Прикольно.Невоенный анализ-...

Свободные люди

Свободные люди в свободной странеОб ужасах Мордора хрюкали мне…О том, как всё плохо у русских в реале,О том, как они за Европу скакали.

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