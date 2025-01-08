Свободные люди в свободной странеОб ужасах Мордора хрюкали мне…О том, как всё плохо у русских в реале,О том, как они за Европу скакали.
Свободные люди
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Свободные люди в свободной странеОб ужасах Мордора хрюкали мне…О том, как всё плохо у русских в реале,О том, как они за Европу скакали.
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