В Москве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Снижение количества случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями среди всех возрастных категорий населения отметили в Москве, 25 марта сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.
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