22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

«Сегодня в нашей стране отмечается праздник – День Государственного флага Российской Федерации. Он установлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации» в честь восстановления исторического трехцветного флага России.