Электромобили создали проблему с оплатой транспортного налога

Бурный рост популярности электромобилей в Китае привел к неожиданным последствиям. Как сообщает Bloomberg, власти столкнулись с нехваткой средств на содержание дорог из-за сокращения поступлений от топливного налога.
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