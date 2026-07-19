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Аргументы недели

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Электромобили создали проблему с оплатой транспортного налога

Электромобили создали проблему с оплатой транспортного налога

Бурный рост популярности электромобилей в Китае привел к неожиданным последствиям. Как сообщает Bloomberg, власти столкнулись с нехваткой средств на содержание дорог из-за сокращения поступлений от топливного налога.

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