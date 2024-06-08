Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Кемерово суд арестовал мастера транспортной компании после ДТП с трамваями

В Кемерово суд арестовал мастера транспортной компании после ДТП с трамваями

Центральный районный суд города Кемерово арестовал мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания»Тимура Хакимова, которого задержали по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово.

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