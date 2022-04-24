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Роспотребнадзор: случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено

Роспотребнадзор: случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено

Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили, что случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в России не выявлено.

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