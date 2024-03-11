Жителям Волгоградской области за 2023 год возместили около 50 млн рублей при перерасчёте платы за жилищно-коммунальные услуги.
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Жителям Волгоградской области за 2023 год возместили около 50 млн рублей при перерасчёте платы за жилищно-коммунальные услуги.