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В Сочи пенсионерка, числившаяся умершей более 9 лет, "ожила" по решению суда

В Сочи пенсионерка, числившаяся умершей более 9 лет, "ожила" по решению суда

Ошибочный документ о смерти сделала дочь, которая не общается с матерью.Адлерский районный суд в Сочи удовлетворил иск по делу пожилой женщины, которую более девяти лет официально считали мёртвой.

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