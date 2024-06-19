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Закон и Порядок

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Эпоха сильного ИИ: физическое бессмертие

Эпоха сильного ИИ: физическое бессмертие

Полюбившаяся читателям рублика «беседы о страшном будущем». Напомню, на Реддите есть милленаристское сообщество «Сингулярность», где мечтают, как роботы станут умнее человека и полностью перекроят нашу жизнь к лучшему.

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