В Воронцовском дворце-музее в Алупке отметили 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманирова

В Алупкинском музее-заповеднике совместно с Санкт-Петербургским Домом музыки состоялось научно-просветительское мероприятие «Музыкальный салон в Воронцовском дворце», посвящённое 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.
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