Лукашенко запретил судить себя в случае отставки с поста президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки, гарантирующие неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость ушедшему в отставку главе республики и членам его семьи.
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