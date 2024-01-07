Ученые провели исследование, чтобы выяснить связан ли радон с какими-либо заболеваниями, кроме рака легких

Исследование из Университета Северной Каролины связывает высокие уровни радона в помещении с увеличенным риском развития состояния, известного как клональный гематопоэз неопределенного потенциала (КГНП), у женщин с ишемическим инсультом.
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