«Ударили по основным позициям»: ВС РФ уничтожили танк Abrams при освобождении Мемрика

В ходе боёв за населённый пункт Мемрик (ДНР) подразделения группировки войск «Центр» уничтожили десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе танк Abrams, а также различные боевые бронированные машины западного производства, сообщили в Минобороны РФ.