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Военное обозрение

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Американское издание: ВВС США угрожающе продолжают сокращаться

Американское издание: ВВС США угрожающе продолжают сокращаться

Боевой состав Военно-воздушных сил США продолжает сокращаться и в следующем году может упасть ниже 5000 самолетов, что, по мнению некоторых экспертов, может негативно сказаться на обороноспособности страны.

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