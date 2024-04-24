Американское издание: ВВС США угрожающе продолжают сокращаться

Боевой состав Военно-воздушных сил США продолжает сокращаться и в следующем году может упасть ниже 5000 самолетов, что, по мнению некоторых экспертов, может негативно сказаться на обороноспособности страны.
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