Посольство РФ возложило ответственность за гибель Стерджесс на Великобританию

Британские власти осознают свою ответственность за гибель Дон Стерджесс. Однако признавать это не собираются, заявили в российской дипломатической миссии в Лондоне, комментарий ведомства опубликовало РИА «Новости».
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