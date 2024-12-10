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Посольство РФ возложило ответственность за гибель Стерджесс на Великобританию

Посольство РФ возложило ответственность за гибель Стерджесс на Великобританию

Британские власти осознают свою ответственность за гибель Дон Стерджесс. Однако признавать это не собираются, заявили в российской дипломатической миссии в Лондоне, комментарий ведомства опубликовало РИА «Новости».

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