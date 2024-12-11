Фигурантка дела о хищении при покупке томографа для Минобороны получила условный срок

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно гендиректора «Стройхимпроекта» Елену Ляхович за хищение денег при покупке томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны.
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